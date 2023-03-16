На поддержку реального сектора экономики выделено 1,3 трлн тенге

В этом году поступления в казну страны увеличатся на 1,5 трлн тенге и превысят 19 трлн. Уточнения в бюджет Казахстана на 2023 год одобрил Парламент страны.

На заседании палаты соответствующий законопроект представил сенаторам Министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что в бюджете предусмотрены расходы на поддержку реального сектора экономики в размере 1,3 трлн тенге.

Кроме того, учтены затраты на поддержку регионов, развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности. Рассчитаны расходы и на модернизацию и строительство сетей электро и теплоснабжения, обеспечение обороны и на поддержку соцблока.

Ерулан Жамаубаев, Министр финансов РК:

- Расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге или 37,5% от общих расходов бюджета. Средства будут направлены на реализацию национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения.