Новые железные дороги появятся в Казахстане

Крупные проекты реализуют в Казахстане для развития транзитного потенциала. Сразу 3 из них запустят для расширения железнодорожных маршрутов, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.

Так, строительство вторых путей на участке «Достык – Мойынты» увеличит объем транзитных перевозок и пропускную способность между Китаем и Европой до пяти раз. А благодаря железнодорожной линии «Дарбаза-Мактаарал» сократится транзитное расстояние между Центральной Азией, Ираном и странами Персидского залива.

И третий проект представит собой прокладку обводной линии «Алматы». Она позволит сократить время доставки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая в Центральную Азию и Европу на сутки. Отметим, по территории Казахстана проходят 13 международных транспортных коридоров, пять из них - железнодорожные. За последние 15 лет в отрасль было инвестировано 35 млрд долларов.