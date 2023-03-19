К. Токаев принял Джеймса Клеверли

Перспективы укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах между Казахстаном и Великобританией обсудили Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. Напомним, накануне он побывал с официальным визитом в республике.

Казахстан намерен нарастить экспорт в Великобританию на 750 млн долларов

Отметим, Казахстан планирует нарастить экспорт в Соединенное Королевство на 750 млн долларов. И это при том, что товарооборот между странами растет, в прошлом году он вырос почти до 2-ух миллиардов долларов.

В целом Астана и Лондон будут взаимодействовать в дальнейшем развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также в изучении редкоземельных металлов и возобновляемого водорода. Кстати, стороны готовятся заключить и новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ находится в завершающей стадии.



