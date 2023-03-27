Производство фармацевтических препаратов выросло в РК

Производство фармацевтических препаратов выросло в Казахстане. Только по итогам января оно достигло 17 млрд тенге, сообщает Энерджипром, увеличившись на 61% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2022-го.

В целом за прошлый год объём производства фармпродукции составил 142 млрд тенге. Больше всего казахстанцы покупали антибиотики. Выпуск продукции в этом секторе вырос за год в полтора раза до 14 тонн. Что касается провитаминов и витаминов, то объем реализации на внутреннем рынке также увеличился более чем в полтора раза, превысив 300 тонн.