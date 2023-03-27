Казахстан увеличивает транзитный грузопоток

Объем транзитных перевозок через Казахстан растет. Так, в 2022 году в нашу страну только через железнодорожную станцию «Болашак», что в Мангистауской области, доставили свыше 200 тысяч тонн различных грузов.

Аралбай Орысбаев, железнодорожник станции «Болашак»:

- На проверку вагонов у нас есть 60 минут. Обслуживаем поезда, прибывающие с разных направлений. Длинноходные поезда могут расшататься. Левую сторону замораживаем и фиксируем. Используем звуковой зажим. Железнодорожники осматривают грузовые вагоны.

На станции «Болашак» отмечают, что увеличиваются и объемы экспорта отечественной продукции. В частности, зерна - в Иран и Туркменистан. Кстати, в обратном направлении в нашу страну из соседнего центральноазиатского государства прибывают текстиль и фрукты.

Максат Нурбеков, начальник железнодорожной станции «Болашак»:

- У нас уже есть возможность принимать и отправлять 5 поездов в сутки. Если грузооборот в дальнейшем будет расти, то и мы расширим возможности станции. По итогам 2022 года, с Туркменистана нам привезли около 200 тыс. тонн грузов, а мы отправили около 1 млн 200 тонн груза.

Казахстан стал транспортным «коридором» для поставок товаров из Китая и России в Туркменистан и государства Персидского залива. В целом транзитом через республику было перевезено свыше двух миллионов тонн грузов.