$400 млн составят инвестиции ЕАБР в водно-энергетический комплекс до 2026 года

Около 400 млн долларов намерен инвестировать «Евразийский банк развития» в водно-энергетический комплекс Центральной Азии до 2026 года. В финорганизации сообщили, что решение проблем в этой сфере может увеличить темпы роста регионального ВВП на 1,5% в год. Кроме того, ЕАБР призвал к совместному решению вопросов водно-энергетического комплекса региональные, отраслевые, многосторонние, международные, финансовые организации, а также правительства стран региона. Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан уже намереваются принять совместное заявление по основным принципам сотрудничества в этой сфере. Сформирован перечень проектов, которые обеспечат Центральную Азию необходимыми объемами электроэнергии и воды.