Начат транзит казахстанской нефти по маршруту «Баку-Тбилиси-Джейхан»

Первая партия казахстанской нефти, добытой на месторождении Тенгиз, была отправлена по маршруту «Баку-Тбилиси-Джейхан». Подписанный ранее нефтекомпаниями Азербайджана и Казахстана договор предполагает транспортировку полутора млн тонн сырья в год. К отправке готовится уже следующая партия отечесвтенной нефти. Всего же до конца года через Каспийское море запланировано выполнение 12-14 танкерных рейсов из Актау в Сангачальский терминал.

Отметим, протяженность нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» составляет 1768 тысяч километров. Пропускная способность трубопровода составляет 50 млн тонн нефти в год.