Новые агропроекты реализуют в Казахстане

Новые агропроекты планируют реализовать в Казахстане. Так, в Туркестанской области в ближайшие два года появятся 19 новых объектов. Здесь намерены открыть хлопкоперерабатывающие заводы, крахмалопаточное предприятие, производство по переработке кукурузы.

Кроме того, в области планируется реализовать и проект по созданию агропромышленного комплекса, а также промышленной переработке бахчевых культур, овощей и фруктов. Будут построены и три комбикормовых завода.

В целом в регионе планируют реализовать проекты почти на 89 млрд тенге. Тем временем в Шымкенте намерены запустить 9 агропроектов на 15 млрд тенге. До конца года здесь появится тепличный комплекс. Запланирована реализация проекта и по переработке молока. Помимо этого, в городе построят бройлерную птицефабрику. Ожидается ввод картофеле- и овощехранилищ.



