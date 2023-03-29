К. Токаев одобрил Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Касым-Жомарт Токаев одобрил Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Его уставный капитал составит 500 млн долларов. Штаб-квартиру фонда планируют открыть в Стамбуле. Тюркский инвестиционный фонд будет функционировать 20 лет с даты учредительного заседания.

Решение о прекращении или продлении срока его деятельности может принять Совет управляющих в любое время. Фонд будет иметь статус международной финансовой организации. Напомним, членами-учредителями фонда являются Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. О его создании страны договорились в рамках Организации тюркоязычных государств в ноябре прошлого года на саммите в Самарканде.