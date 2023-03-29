Казахстан и Китай заключили 16 двусторонних документов

16 двусторонних документов заключили Казахстан и Китай, из них 5 коммерческих контрактов на сумму свыше 565 млн долларов. Также заключены шесть межрегиональных соглашений и пять меморандумов о взаимопонимании.

В Алматы прошел второй дружественный диалог приграничного сотрудничества Казахстана и Китая. Вместе с тем Казахстан готов предложить китайскому покупателю широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 товарным позициям на более 1 млрд долларов. В частности, предприниматели могут экспортировать в Поднебесную охлажденное мясо и рыбу, яйца и другие виды продукции. Также наша республика готова довести объемы ежегодных поставок пшеницы в КНР до 1 млн тонн.



