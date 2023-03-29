Стартапы ОТГ смогут пройти обучение в Кремниевой долине

Пройти стажировку в Кремниевой долине, познакомиться с лучшими менторами мира, найти инвесторов и вывести свой продукт на глобальный рынок. Такую возможность предоставит Astana Hub лучшим 20 стартаперам из стран Организации Тюрских государств. Для этого международный технопарк заключил соглашение с Draper University, который является катализатором успеха для многих молодых IT-компаний мира. Его выпускники не только выводят свой бизнес на новый уровень, но и стремительно выходят на миллиардные продажи в долларах.

Отметим, договор стороны подписали в Калифорнии во время официального визита Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина в США. Подать заявку стартаперы могут до 17 апреля. На первом этапе технопарк отберет 80 участников. Они пройдут двухнедельную акселерационную программу. Но лишь четверть из них получит возможность полгода находиться в мировом технологическом центре и перенимать опыт лучших международных корпораций.

Алина Абдрахманова, управляющий директор Astana Hub:

- Draper University отбирает 20 лучших проектов, и они едут в долину на полгода, где будут офлайн обучаться в Draper University в течение 2 месяцев. Дальше им дадут несколько месяцев, чтобы уже внедриться в экосистему долины, искать инвестиции, знакомиться с венчурными инвесторами, с профессионалами, находить себе партнерство. Программы такого масштаба, когда стартапы могут непосредственно поехать на полгода в самый центр инноваций в долину, вообще проводятся впервые не только в Казахстане, но и, в целом, в регионе и в Центральной Азии, в регионе ОТГ.

Как отметили в Astana Hub, для его резидентов есть большое преимущество. Технопарк будет субсидировать большую часть стоимости обучения в Долине.

Алина Абдрахманова, управляющий директор Astana Hub:

- Участие в программе стоит 25 тысяч долларов, но для резидентов Astana Hub субсидируют 20 тысяч. Соответственно, стартаперы оплачивают только 5 тысяч долларов за участие в этой программе. Для стартапов, которые не из Казахстана, не являются нашими резидентами. Сумма участия составляет 25 тысяч долларов. Если они все-таки решат свою компанию перевести в Казахстан или стать резидентами Astana Hub, то мы 20 тысяч им возместим.

Отметим, сегодня резидентами Astana Hub являются 1060 компаний. Им предоставлен ряд преимуществ на создание и развитие своего проекта. Это в том числе – налоговые льготы и преференции, участие в программах акселерации, консультации экспертов и PR-продвижение продукта. Все – на безвозмездной основе.

Автор: Айгерим Акимжанова