Как оформить кредит не выходя из дома?

Единственный способ быстро и законно получить деньги на все необходимое — оформить кредит или микрокредит. Второй вариант предоставляют микрофинансовые организации. Он имеет ряд преимуществ в сравнении со стандартным кредитованием. Главное — скорость. Взять микрокредит в Алматы онлайн поможет МФО Solva. Здесь вы можете получить финансовую сумму на срок до трех лет, легально и без рисков.

Как оформить микрокредит в Solva?

Для оформления микрокредита достаточно подать заявку через интернет. Важно правильно указать все паспортные и контактные данные, а также информацию о себе и своих доходах. Каждая заявка рассматривается автоматически.

После подтверждения требуется подписание договора. Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами во избежание недоразумений. Подпись также можно поставить через специальное онлайн-приложение или договориться о вызове курьера на дом.

Обязательно проверьте платежные реквизиты, номер банковской карты. Уже в течение суток на нее поступит заявленная вами денежная сумма. Вернуть деньги микрофинансовой организации вы сможете любым удобным вам способом.

Преимущества микрокредитов

Получить деньги в долг можно и воспользовавшись услугами банка. Многие жители Алматы выбирают именно такой способ кредитования благодаря гарантиям крупного финансового учреждения. Однако данный вариант имеет ряд минусов. Во-первых, кредит банк выдает не всем. Во-вторых, чтобы его получить, придется подождать несколько дней, а то и недель. И, наконец, процентная ставка часто настолько высока, что приходится значительно переплачивать при погашении.

Микрокредиты от Solva полностью безопасны. А преимущества очевидны:

рассмотрение заявки занимает несколько часов;

для получения не требуется справки о доходах;

все операции проходят в онлайн-режиме;

комиссия минимальна, дополнительные платежи отсутствуют.

Таким образом, вы можете получить необходимую сумму денег быстро и без дополнительных условий. Даже если вы официально безработный, студент или проживаете за границей, оформить микрокредит возможно. Теперь не нужно откладывать деньги месяцами. Покупайте, когда есть скидка. Путешествуйте, когда есть желание. И живите, как вам захочется. А о деньгах позаботится Solva.