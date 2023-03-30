Казахстан нарастил экспорт за рубеж. Только за прошлый год объемы поставок из нашей страны превысили 84 млрд долларов. По сообщению рэнкинг кз, впервые за последние 10 лет этот показатель увеличился сразу на 40%. Ведущими торговыми партнерами нашей страны в прошлом году стали Китай и Россия. В этот список вошли также Италия, Турция и Южная Корея.

Казахстан освоил не только новые рынки, но и увеличил разнообразие товаров. Также товаропроизводители нарастили объёмы поставок растительного масла и жиров, рыбы.