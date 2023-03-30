Инвесторскую визу для иностранных бизнесменов введут в РК

Инвесторскую визу для иностранных бизнесменов предлагают ввести в Казахстане. При этом сумма инвестиций должна составлять не менее 300 тысяч долларов, говорят представители Минтруда и соцзащиты. Ранее сообщалось, что зарубежным предпринимателям предоставят возможность получения визы на 10 лет, с правом получения вида на жительства.

К слову, здесь будут учитываться, прежде всего, инвестиции в основной капитал предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью и оказание услуг, то есть, именно те вложения, которые принесут мультипликативный эффект для экономики Казахстана. Кроме того, намерены использовать и потенциал этнических казахов.

Назгуль Сагиндыкова, и.о. Вице-министра труда и социальной защиты РК:

- В целях поддержания тесной взаимосвязи кандасов, проживающих за рубежом, с исторической родиной и для реализации своих успешных бизнес-кейсов предлагается ввести карту «Ата жолы». Обладатели этой карты будут иметь право на упрощенную визу и временное проживание до 10 лет.