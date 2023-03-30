150 млн долларов выделит ЕБРР на «зеленые» проекты в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать 150 млн долларов в Казахстан для поддержки экологических проектов. В новой программе финансирования смогут участвовать сотни крупных и средних компаний, а также тысячи индивидуальных предпринимателей по всей стране. Они получат возможность модернизировать производство и повысить энергоэффективность ресурсов. В целом за время сотрудничества ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана более 10 млрд евро. Было реализовано свыше 300 проектов.