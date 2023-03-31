Казахстанские IT-стартапы признаны лучшими в Центральной Азии

Казахстанские айти-стартапы признаны лучшими в регионе. Они завоевали сразу три из семи номинаций на конкурсе Central Asian Tech Awards в Бишкеке. Все они участники международного технопарка Astana Hub. В частности - «Прорывом года» стала отечественная компания – разработчик айти-платформы для оформления ЖД-перевозок и автоматизации бизнес-процессов в отрасли. Сайт позволяет компаниям оперативно регистрировать перевозки всего за 5 минут, а также отслеживать передвижение груза из любой точки мира на экране своего телефона или компьютера. Благодаря разработке компании, 95% внутренних грузоперевозок в нашей республике оформляется онлайн. Более того, платформа позволяет Казахстану стать транспортным и цифровым хабом Центральной Азии.

Бахыт Ержанов, Генеральный директор компании-разработчика IT-платформы:

- В целом на регион этот проект оказывает очень большое влияние, потому что АСУ ДКР наладил интеграцию со всеми железнодорожными администрациями – это РЖД, это китайская железная дорога. С этими двумя странами у нас наиболее полная интеграция. Мы видим все грузы, которые идут со стороны Китая и России в нашу сторону, и, соответственно, наши коллеги из Китая и России видят грузы, которые идут из Казахстана. Большая работа предпринимается по отношению Узбекистана и Азербайджана.

По словам Бахыта Ержанова, вместе с победой, компания получила приз – бесплатную поездку в Кремниевую долину в США. Отметим, на конкурс, в целом, поступило 114 заявок, 39 – из Казахстана.

Айгерим Айдархан, и.о. Директора офиса Международных отношений и инвестиций Astana Hub:

– Мы очень рады получить такие очень большие результаты наших резидентов Astana Hub. Наша цель – всегда помогать им в развитии экспорта и вывода на международные рынки. Для этого у нас существует специальный налоговый льготный режим, также преференции и программы по развитию стартапов. Основной миссией Astana Hub является увеличение экспортного потенциала в регионе, доведение экспорта до 500 млн долларов к 2025 году.

Автор: Айгерим Акимжанова