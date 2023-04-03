Миссия МАГАТЭ завершила оценку ядерной инфраструктуры РК для строительства АЭС

Казахстан добился значительного прогресса в развитии ядерной инфраструктуры. Такую оценку дала команда экспертов Международного агентства по атомной энергии. Напомним, с четырехдневной миссией она побывала в нашей стране. Там отметили, что республика полностью выполнила рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

Отметим, обзор состояния ядерной инфраструктуры Казахстана миссия МАГАТЭ составляла еще в 2016 году и дала рекомендации по дальнейшему развитию отрасли.