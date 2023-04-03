В Казахстане на ВИЭ потратят 90 млрд тенге

Еще несколько объектов возобновляемых источников энергии появятся в Казахстане. Так, в области Жетісу запланирован ввод 12 крупных станций. По данным акимата региона, их общий объем инвестиций составит порядка 90 млрд тенге. В частности, до конца уже этого года планируют запустить ветроэлектростанцию, дать старт третьему этапу ГЭС и второй и третьей очереди Верхне-Басканской гидростанции. Еще четыре «зеленых» проекта реализуют в 2024 году. А в 2025-ом в регионе появится еще три объекта альтернативных источников энергии. Отметим, согласно прогнозу по производству электроэнергии в стране, в 2035 году доля ветра и солнца в общей генерации будет составлять около 15%.



