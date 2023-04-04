Приграничные сельские территории намерены развивать в РК

В Казахстане в ближайшие 4 года намерены активно развивать приграничные сельские территории. Только в этом году в 140 таких населенных пунктах в рамках программы «Ауыл- Ел бесігі» запланирована реализация 290 проектов. Об этом сообщил министр нацэкономики Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Отметим, сегодня члены кабмина обсудили меры по реализации поручений Главы государства, озвученных в ходе открытия сессии Парламента 8-го созыва. Для этого разработан специальный План мероприятий. Он охватывает сразу 8 направлений. О закрепленных за ведомством подробно остановился Алибек Куантыров.

По его словам, это в том числе – разработка комплексного плана по поддержке малого и среднего предпринимательства, эффективное управление госфинансами, а также формирование новых моделей налоговой и тарифной политики. Глава ведомства, в частности, заявил о планах по введению в стране дифференцированных тарифов на газ, отметив, что для повышения энергоэффективности предлагается ряд мер.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- Введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий, а также введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен. Меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.