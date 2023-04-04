Казахстан намерен расширить сферы сотрудничества с Индонезией. В частности, Соглашение о свободной торговле позволит отечественным товарам поступать на зарубежный рынок в беспошлинном режиме.

Отметим, что сегодня товарооборот между странами составляет около 400 млн долларов. Республика поставляет в Индонезию ферросплавы, асбест, электрооборудование и другую продукцию. В свою очередь из государства Юго-Восточной Азии завозят бытовую технику и автомобили.

Напомним, в Джакарте проходит первый раунд переговоров между государствами-членами ЕАЭС и Индонезией. Стороны планируют обсудить целый ряд разделов будущего Соглашения, среди них – помимо торговли товарами, правила определения страны происхождения, технические барьеры, вопросы интеллектуальной собственности, применение защитных мер и так далее.