РК сократит добычу нефти

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти со следующего месяца. Об этом сообщает Министерство энергетики. Так, начиная с мая добровольное снижение промысла «черного» золота составит 78 тысяч баррелей в сутки. В профильном ведомстве отметили, что мера является предупредительной в дополнение к решению о сокращении добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ в октябре 2022 года.

Напомним, тогда страны договорились сократить совокупный объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. К слову, участники альянса скорректировали и частоту совещаний. Они теперь будут проходить не раз в месяц, а каждые два месяца. Отметим, следующая встреча состоится 4 июня.