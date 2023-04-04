$28 млрд составил валовый приток прямых иностранных инвестиций в РК в 2022 году

28 млрд долларов составил валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в прошлом году. Это почти на 18% больше, чем в 2021 году. В целом это рекордная цифра за последние 10 лет, сообщает Министерство иностранных дел республики. Больше всего средств направили Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай. Чуть меньшие объемы у Франции, Великобритании и Германии.

Привлеченный капитал направили в горнодобывающую и обрабатывающую промышленности, оптовую и розничную торговлю, научно-технические разработки, транспорт и складирование. Что касается регионов, то больше всего денег пришлось на Атыраускую область, Алматы и Астану, а также Восточный Казахстан.

Напомним, Глава государства поручил привлечь в страну в ближайшие 7 лет не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций.