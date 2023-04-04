В Правительстве заявили о необходимости повышения цен на ГСМ

Сдерживание цен на бензин и дизельное топливо может негативно сказаться на энергобезопасности страны. О необходимости повышения тарифов на ГСМ на заседании Правительства заявил Глава кабмина Алихан Смаилов. По его словам, это непростое решение является вынужденной мерой. Иначе страна, отметил он, уже скоро столкнется с нехваткой топлива. При этом объемы использования ГСМ, несмотря на увеличение производства, растут ежегодно.

Премьер-министр добавил, что это не связано с увеличением внутреннего потребления. Значительный отток топлива уходит в соседние страны. Там, подчеркнул Смаилов, стоимость горюче-смазочных материалов намного выше. Только бензина, к примеру, в России больше на 45%, в Кыргызстане – на 64%, а в Узбекистане и вовсе - более чем на 100%. Вместе с тем Алихан Смаилов заверил, что для сельхозпроизводителей цена на горючее останется прежней – до завершения весенне-полевых работ.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- В результате мы сталкиваемся с дефицитом топлива, особенно дизельного в посевных и уборочных кампаниях. Сегодня отечественные НПЗ работают на пределе своих возможностей. Мы вынуждены снижать ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Другого пути у нас просто нет. Иначе уже через месяц мы начнем испытывать реальный дефицит топлива.