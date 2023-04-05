Рост экономики Казахстана ускорится в 2024 году

Рост экономики Казахстана ускорится. Согласно прогнозу Азиатского банка развития, ВВП страны повысится до 3,7% в 2023 году и чуть более 4% - в 2024-ом. Произойдет это благодаря восстановлению промышленности, сферы услуг и росту внутреннего спроса.

Нариман Маннапбеков, Глава офиса АБР в Казахстане:

- Рост сферы услуг прогнозируется на уровне 3,4% в 2023 году и 3,9% в 2024 году за счет развития транспорта, торговли, гостиничного бизнеса и содействия увеличению товарообороту между Европой и Азией. Согласно нашему прогнозу, рост промышленности составит 4,7% в 2023 году благодаря высокому внешнему спросу на сырьевые товары. Что касается спроса, то, согласно прогнозам, рост потребления восстановится до 1,6% в 2023 году и 2,2% в 2024 году, по мере того как снижение инфляции приведет к росту реальных доходов и увеличению объема государственных расходов на социальную поддержку.

Поддерживать деловую активность и стимулировать привлечение инвестиций в страну, по прогнозам аналитиков финорганизации, поможет и повышение цен на основные экспортные товары. Ожидают специалисты также постепенного снижения инфляции до чуть более 6 процентов в 2024 году. Это закономерный итог, говорят эксперты, введенных правительством Казахстана ограничений на экспорт основных продуктов питания и контроля за ценами на бензин.

Напомним, Казахстан активно сотрудничает с АБР. Начиная с 1994 года страна получила более 6 миллиардов долларов в виде суверенных и несуверенных займов, грантов и технической помощи для проектов в разных секторах.