Продукты национальных информационных технологий планируют продвигать за рубежом. Помогать в этом будет Агентство международного развития при Министерстве иностранных дел Казахстана. Соответствующий меморандум подписан между ведомством и оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры егов кз. Кроме того, сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере оказания госуслуг на международных рынках.

Ростислав Коняшкин, Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии»:

- Это такие проекты, как электронное правительство, по государственным услугам, учетным системам, так и отдельные проекты по цифровизации отраслей экономики. В том числе, как отметил Глава государства, мы считаем, что это значительно усилит позиции нашей страны, как цифрового регионального хаба.

Отметим, в настоящее время пользователями портала ЕГОВ КЗ являются более 13 с половиной млн казахстанцев. Ими получено порядка 415 млн услуг и сервисов. Согласно рейтингу ООН, в 2022 году наша страна заняла 28 место по развитию электронного правительства среди 193 государств.