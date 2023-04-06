Казахстан внедрит международные стандарты в геологоразведку

Казахстан намерен внедрить международные стандарты в геологоразведку. Меры по развитию горно-металлургического комплекса обсудили в Правительстве. Совещание прошло под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова. В частности, рассмотрены планы по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

Глава Кабмина особо подчеркнул необходимость соблюдения баланс интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в сфере. По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд поручений.