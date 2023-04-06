Казахстан откроет еще один сухой порт на границе с Китаем. Кроме того, будет возведен и логистический парк. По данным акимата области Абай, эти два объекта будут строится в связке с железнодорожной линией. Она будет проходить по маршруту «Аягоз – Бахты – Тачэн» по направлению Север-Юг.

Реализация проекта начнется уже в конце года. Проект будет способствовать наращиванию торговли. В целом в 2022 году товарооборот Абайской области с Поднебесной достигал 36 миллионов долларов. Из них 25 млн составил экспорт отечественных товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что протяженность железной дороги «Аягоз - Бахты» составит 270 км. Ожидается, что за счет проекта будут разгружены приграничные железнодорожные станции «Достык» и «Алтынколь».



