Конкурс по отбору бизнес-инкубаторов стартует в Казахстане. Он направлен на расширение поддержки предпринимательства, а также подготовку квалифицированных кадров для сферы МСБ. Участие в конкурсе могут принять все желающие, у кого есть в копилке интересные и жизнеспособные стартапы – причем вне зависимости от отрасли экономики. Оценивать их будут по таким критериям, как инновационность, коммерческая привлекательность, потенциал масштабирования. Отметим, казахстанские бизнес-инкубаторы смогут подать свои заявки уже с 10 апреля вплоть до 10 мая.

Данияр Бектенов, Директор Центра перспективного развития «QAZINNOVATIONS»:

- QazInnovations выступает в роли оператора данной программы. В этом году планируется провести конкурс среди всех инкубаторов нашей страны, где они смогут подать заявку и пропичиться перед нашим советом, который определит именно победителей самых на их взгляд наиболее перспективных инкубаторов, у которых имеется пул своих проектов, у которых есть опыт проведения и квалифицированная команда. От программы поддержки бизнес-инкубаторов ожидается, что в этом году мы поддержим 7 или 10 инкубаторов, которые в свою очередь проведут инкубацию 10-20 стартап-идей. Уже после эти выпускники данной инкубации смогут участвовать в государственных грантах либо самостоятельно реализовать проект, когда узнают его плюсы и минусы.

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