Всемирный банк ожидает рост экономики Казахстана до 3,5% в 2023 году

Рост экономики Казахстана до 3,5% в 2023-ем и до 4% - в 2024 году ожидает Всемирный банк. Согласно обновленному прогнозу международного финиститута, это станет возможным во многом благодаря активности в секторе углеводородов. В частности – в результате увеличения объемов добычи нефти. Кроме того, продолжатся прямые иностранные инвестиции в горнодобывающую промышленность и финансирование государственной программы доступного жилья. В целом аналитики Всемирного банка ожидают, что в нашей стране снизится инфляция. Напомним, в 2022 году ВВП Казахстана вырос на 3,2%.