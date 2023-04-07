Высокотехнологичное медоборудование намерены производить в Казахстане

В Казахстане могут начать производить аппараты УЗИ и компьютерные томографы. При этом один из ведущих мировых производителей GE Healthcare намерен взаимодействовать с нашей страной не только в поставках высокотехнологичного оборудования. Компания планирует предоставить и новые методики по лечению сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Возможности реализации новых инвестпроектов в Казахстане с главой кабмина Алиханом Смаиловым обсудила гендиректор компании в России и СНГ Елена Легезина. По ее словам, мировой производитель также планирует открыть в столице и Алматы две академии. Там отечественные специалисты смогут обучаться работе с оборудованием и осваивать новые методы лечения. В свою очередь, премьер-министр отметил, что Правительство Казахстана поддерживает реализацию новых проектов. В целом в республике к 2025 году планируется увеличить долю отечественного фармпроизводства до 50%, в том числе и востребованного медоборудования. Также в рамках нацпроектов запланировано переоборудование и строительство порядка семисот новых медобъектов. По итогам встречи стороны договорились проработать соглашение о сотрудничестве.