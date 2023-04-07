Нацбанк РК сохранил базовую ставку

Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем на уровне - 16,75%. Такое решение о ее сохранении Нацбанк принимает второй раз в этом году. Монетарный регулятор считает целесообразной такую позицию, в условиях, когда инфляция начала замедление, а рост экономики соответствует ожиданиям, но при этом, по-прежнему, сохраняются проинфляционные риски. Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе цен на ГСМ и ЖКХ. Отметим, следующее решение Нацбанк объявит 26 мая.