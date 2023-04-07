К. Токаев принял Акима Астаны

200 млрд тенге инвестиций привлечено в столицу за первые 3 месяца этого года. Показатели на 20% больше аналогичного периода 2022-го. Об этом Главе государства доложил аким Астаны Женис Касымбек.

Также Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. В частности – ход строительства насосной и газо-тепловых станций, ТЭЦ, медицинских центров, продвижение газификации районов и меры по благоустройству Астаны.

Женис Касымбек отметил, что в этом году планируется построить 6 с половиной тысяч социальных квартир. Также уже ведется проектирование 24 школ на 90 тысяч мест. В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Женис Касымбек, Аким Астаны:

- Главе государства доложил об итогах социально-экономического развития за первый квартал. В целом наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики, в частности, по объему привлечения инвестиций. Динамика составляет более 20%, плюс, также доложился Главе государства о строительстве инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры.