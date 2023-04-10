309 тыс. тонн составили запасы дизельного топлива в РК

В Казахстане совокупные запасы дизельного топлива составляют 309 тыс. тонн. Кроме того, в апреле ожидается производство еще 441 тыс. тонн. Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тыс. тонн. Об этом на заседании Координационного центра правительства заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Также было отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Кроме того, проанализировано более 3 тыс. заправочных станций. Особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. Всего по стране выявили 152 такие АЗС.