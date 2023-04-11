Сколько прямых иностранных инвестиций привлек Казахстан в 2022 году?

28 миллиардов долларов. Именно столько прямых иностранных инвестиций привлек Казахстан в прошлом году. Это почти на 18% больше результатов 2021-го. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Больше всего денег в нашу страну вложили Нидерланды. Чуть меньше США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

Наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность, а также в обрабатывающую, оптовую и розничную торговлю, профессиональную, научную и техническую деятельность, транспорт и складирование, строительство и другие сферы.