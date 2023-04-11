Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане

Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане. Он охватит, помимо республик Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. Как отметили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, локализация деятельности корпорации позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе.

К слову, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей.

Ерсултан Ерманов, Директор Департамента МЦРИАП РК:

- Microsoft видит в нас стабильного, перспективного партнера во всех направлениях. Это позволит нам стать региональным лидером. Во-первых, будут выстроены с головным офисом коммуникации. Быстрее будут решать те или иные вопросы, поставлять технологии. Отсюда будет вестись вся политика в ряде регионов, за который будет ответственен наш офис.