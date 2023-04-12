В 5 раз увеличат переработку алюминия в Казахстане

В Казахстане к 2029 году планируют в 5 раз увеличить переработку алюминия. Для этого уже сформирован пул из 20 проектов. Они позволят нарастить углубленную переработку сырья: алюминия - в 5 раз, свинца - в 4, а меди - в 13 раз, также как и выпуск готовых изделий, сообщает Мининдустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве отметили, что для обеспечения проектов инфраструктурой будут запущены малые промышленные зоны. Средства для этого выделят через Фонд развития промышленности. В целом в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов. Их общая сумма превысит 33 трлн тенге.