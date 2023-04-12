$26 млрд превысил объем товарооборота между Казахстаном и Россией в 2023 году

26 млрд долларов превысил объем товарооборота между Казахстаном и Россией. Такой рекордный показатель зафиксирован впервые в истории отношений двух стран. И у государств есть потенциал и предпосылки для того, чтобы довести взаимную торговлю до 30 млрд в ближайшее время. Об этом заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу заявил во время официального визита в Москве.

Мурат Нуртлеу, Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК:

- Как известно, соответствующую задачу поставили перед правительствами двух стран лидеры наших государств. Это кропотливая и очень важная работа, которую мы намерены продолжить за счет задействования потенциала казахстанско-российской межправительственной комиссии, а также форумов межрегионального сотрудничества.

Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с перспективами развития казахстанско-российского сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Особое внимание уделили и вопросам укрепления межрегионального и приграничного взаимодействия, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи подписали План мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2023-2024 годы.