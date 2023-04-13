Новый комплексный план развития машиностроения разрабатывают в РК

Новый комплексный план развития машиностроения разрабатывается в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра. Среди основных направлений на ближайшие 5 лет - увеличение объемов производства, привлечение инвестиций, развитие производственных и экспортных возможностей, расширение рынков сбыта для отечественной продукции и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли.

Ожидается, что реализация Комплексного плана выведет отечественное машиностроение на принципиально новый уровень развития.