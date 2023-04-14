Комплексную программу поддержки среднего бизнеса разработают в РК

Комплексную программу поддержки среднего бизнеса разработают в Казахстане. Документ должен отвечать всем ожиданиям предпринимателей. К процессу его создания привлекут самих бизнесменов, депутатов, а также представителей акиматов.

Было отмечено, что в Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге. Часть из них могут производить и оказывать предприятия среднего предпринимательства. Чтобы дать толчок этому направлению, планируется расширять перечень заказчиков отечественной продукции.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Нам надо выработать конкретные меры с учётом предложений со стороны самого бизнес-сообщества. Мы должны предусмотреть по всем этим направлениям соответствующие налоговые стимулы, административные и прочие стимулы для того, чтобы средний бизнес укреплялся. Это будет способствовать большей занятости, большей прозрачности, увеличению налогов и социальной защищённости занятых на этих предприятиях.

Согласно данным Министерства национальной экономики, на сегодня в республике насчитывается почти 3 тысячи действующих субъектов среднего предпринимательства. Их доля в ВВП страны составляет больше 6%. К тому же, они обеспечивают порядка 380 тысяч человек постоянными рабочими местами.