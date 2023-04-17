Более $4 млрд составил товарооборот между РК и странами ЕАЭС в 2023 году

4 млрд 133 млн долларов в январе-феврале 2023 года составил товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС. Это в номинальном выражении больше почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики. За два месяца экспорт товаров превысил свыше полутора миллиардов долларов. Наибольший прирост поставок со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам. Произошло увеличение в 5,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.