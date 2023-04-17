Новый нефтепровод построят в Казахстане

Строительство нового нефтепровода рассматривают в Казахстане. По данным Министерства энергетики, в стране продолжается дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов транспортировки нефти и развития Транскаспийского международного транспортного пути. Эта работа потребует определенного времени на изучение, проведение расчетов и другие необходимые меры.

В ведомстве отметили, что рассмотрение развития дополнительных маршрутов будет зависеть от их потенциала, экономической целесообразности и технических факторов, а также будет учитываться рост добычи нефти в Казахстане.





