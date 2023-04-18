Казахстан экспортирует 15 тонн чечевицы в Турцию

Экспорт сельскохозяйственных культур за рубеж увеличивает Казахстан. Большим спросом сейчас на внешних рынках пользуются бобовые. Так, в Турцию наша страна намерена отправить чечевицу. Уже заключен договор на отгрузку 15 тыс. тонн продукции. Первая партия уже подготовлена к отправке в специальных контейнерах. По словам экспертов, потенциал производства и реализации бобовых в Казахстане достаточно высок. Многие хозяйства сейчас переходят на их выращивание.