Продукцию парка ядерных технологий готовят на экспорт

Казахстанские учёные придумали уникальную технологию производства сверхпрочного кабеля. Главное его преимущество - высокая термостойкость. Разработка - детище исследователей Евразийского Национального Университета, а выпускать же ее планируют на базе Парка ядерных технологий в Абайской области. Там используют новейшие радиационные методы для производства материалов, полезных в строительстве, сельском хозяйстве, химической и металлургической промышленностях. Речь идет, к примеру, об экопродукте, который обладает прочностью, эластичностью и стойкостью к солнечной радиации. Производят его путем радиационной обработки специальных сортов каучука с полимерными добавками. А еще здесь выпускают уникальный гидро, шумо и тепло изолятор, способный сразу на 30% уменьшить потерю тепла, а также инновационный гидрогель для повышения урожайности и устойчивости растений к засухе.

Отметим, вся продукция Парка ядерных технологий ориентирована на коммерциализацию и инновационное производство, а в дальнейшем - выход на рынки - как внутренний, так и зарубежные.

Александр Борисенко, Председатель Правления АО «Парк ядерных технологий»:

- В этом году мы запустим производство проводниковой и кабельной продукции. Это тоже очень востребовано, в том числе и в Казахстане. Первые марки кабеля мы будем выпускать - это нефтепогружной кабель и кабели для солнечных электростанций. Тоже очень актуальная тема. Там особые требования к этим кабелям - это термостойкость, в данном случае, поскольку у нас очень хороший рынок и потребности очень большие в этой продукции, мы достаточно легко нашли инвестора. Это кабельный завод, он заинтересован в выпуске этой продукции, и мы в этом году начнем ее уже выпускать. У нас несколько видов продукции. Также мы выпускаем для энергетической отрасли, для нефтяной и газовой отрасли.