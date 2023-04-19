Концепцию управления активами Нацфонда разработали в РК

100 млрд долларов США. Такую сумму в Казахстане планируют накопить к 2030 году в Национальном фонде страны. Эти средства панируют направить на реализацию программы «Нацфонд – детям». Сейчас разрабатывается специальная концепция по управлению активами. Она рассчитана на 7 лет. В документе отмечается, что львиную долю или 60 процентов сберегательного портфеля составят облигации. 30 процентов - акции и порядка десяти - золото и другие альтернативные инструменты.

Отметим, новое распределение также предполагает расширение портфеля гособлигациями развитых стран и другими ценными бумагами. Сама же Концепция закладывает основы инвестиционного процесса и определяет показатели эффективности управления активами. Проект разместили на портале Открытые НПА для обсуждения.