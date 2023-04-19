Крупнейший маркетплейс Китая заинтересовался казахстанскими продуктами

Один из крупнейших китайских маркетплейсов заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном. На платформе в продаже в скором времени могут появиться продукты отечественного производства. По сообщению Министерства торговли и интеграции, на этом сайте сегодня размещено свыше миллиона видов товаров. В переговорах о будущих сделках с маркетплейсом приняли участие 10 казахстанских производителей. Это предприятия по выпуску растительного масла, кондитерских изделий, напитков и других продуктов питания. Рынок электроной коммерции имеет перспективы, говорят эксперты. В прошлом году объем рынка в Казахстане составил 1,3 трлн.тенге.