В Казахстане запустят 170 новых инвестпроектов в сфере промышленности

В Казахстане в текущем году запустят 170 новых инвестпроектов в сфере промышленности. Их общая сумма составляет порядка одного триллиона тенге. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития страны сообщил Глава правительства Алихан Смаилов.

По его словам, в текущем году в экономику Казахстана планируется привлечь более 18 триллионов тенге. Сейчас прорабатывается общенациональный пул. В него вошли 873 инвестпроекта общей стоимостью более 28,1 трлн. тенге.

Вместе с тем, отметил Премьер-министр, продолжается реализация проектов в нефтегазовой сфере, в частности, на Карачаганаке. Там сейчас прорабатывается проект подготовки товарного газа мощностью 4 миллирада кубометров в год.

На Кашаганском месторождении ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью более 1 миллиарда кубометров. Также, добавил Смаилов, рассматривается вопрос возведения еще одного такого завода мощностью в 4 раза больше.