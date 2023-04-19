К. Токаев провёл совещание по вопросам социально-экономического развития

Казахстан как нефтегазовая страна должен адаптироваться к новым геоэкономическим реалиям. Об этом сегодня заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Президент озвучил ряд задач. Это в том числе - недопущение роста цен на продтовары, развитие АПК, наращивание собственного производства, повышение реальных доходов граждан. Также, по словам Главы государства, важно проводить взвешенную макроэкономическую политику и обеспечить доступ казахстанцам к качественной медицине и образованию.

Также, по словам Президента, стране требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Кроме того, отечественные банки должны быть, по мнению Главы государства, вовлечены в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Особую роль при этом играет налоговая политика. Глава государства подчеркнул, что она должна быть гибкой. Вместе с тем, по словам Президента, решение этих и других вопросов невозможно без совершенствования госуправления.