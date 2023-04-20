Казахстан и МАГАТЭ подписали программу техсотрудничества

Казахстан и Международное агентство по атомной энергии подписали страновую рамочную программу. Она рассчитана на 2023-2028 годы. Об этом сообщает Министерство энергетики страны. К слову, программа является основой для среднесрочного планирования технического сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ. В ней определены четыре приоритетные области. Это ядерно-энергетическая инфраструктура, ядерная и радиационная, а также продовольственная безопасность и ядерная медицина.

Также программа учитывает статус Казахстана как страны, планирующей строительство своей первой атомной электростанции. Ожидается, что передача ядерных технологий и ресурсов технического сотрудничества будет направлена на поддержку национальных целей развития страны. Отметим, Казахстан взаимодействует с МАГАТЭ с 1994 года