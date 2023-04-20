Региональный DATA-хаб построят в Казахстане

В Казахстане планируют построить региональный DATA-хаб. Согласно национальному проекту, он сможет обрабатывать 8% транзитных данных от общего трафика «Азия – Европа». На эти цели планируется направить порядка 153 млрд тенге частных инвестиций. Кроме того, намерены выделить средства и для защиты персональных данных. В рамках создания DATA-центра прокладываются транскаспийские волоконно-оптические линии связи. Их введут в эксплуатацию в декабре 2025 года. Основная подводная линия будет протягиваться от Актау до Сиазаня, резервный - от Курыка до Бузнова. Предварительная стоимость проекта составляет 40 млн долларов.

Абилкаир Болатбаев, руководитель Управления Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК:

- Здесь дата-центр и волоконно-оптические связи имеют тесную связь, большинство услуг будут оказываться в онлайн-режиме, в тоже время офлайн-обработка данных будет производиться в режиме высокой стабильности. Поэтому обрабатываемые данные должны передаваться с минимальной задержкой и с максимальным хранением качества данных и целостности данных. В связи с этим, высокоскоростная магистраль связи очень важна. Региональный цифровой хаб нужен для того, чтобы получать, обрабатывать, хранить транзитный трафик данных между Европой и Восточной Азией, в данном случае – в Казахстане.