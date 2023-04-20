Товарооборот между Китаем, Казахстаном и странами ЦА вырос почти на треть

Товарооборот между Китаем, Казахстаном и странами Центральной Азии за прошлый год вырос почти на треть и составил более 32 миллиардов долларов. Торговля же между нашей страной и КНР достигла рекордных показателей, превысив 24 миллиарда долларов. Экспорт отечественной продукции в Китай также увеличился более чем на треть и составил 13,2 млрд в американской валюте.

Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил 11 млрд долларов. Также, по данным Минторговли и интеграции нашей страны, Казахстан готов предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям в Китай на сумму свыше 1 млрд долларов.